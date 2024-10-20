Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son olarak Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Wanda Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı. Bu pozları görenler "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.

20.10.2024 14:10
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi ile barışan Wanda Nara son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı.

SÜTYENİNİ İNDİRDİ

Nara son olarak 3-0 biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Bu pozları görenler takipçileri, "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.

İşte Wanda'nın o paylaşımı;

Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

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Son Dakika Spor Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Osman Ege:
    Habere bak rezil 144 6 Yanıtla
    Ankara null:
    anandir rezil 0 1
  • Alpi:
    Ya bırakın bu haberleri artık .Siz Taytlı jimnastik kulübünü e ezikbahçeyi haber yapın .sakıncakta sallanacaklar mayıs ayında 37 87 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Bizi laf edene bakın.biatçı himmet paraları ile desteklenen illegal bahis sitesinin reklamını yapan malum takım 0 0
    Salih Akinci:
    Niye la? GAVAT hayranı olduğunuzu duymak zoruna mı gidiyor? 0 0
    mehmet:
    ne oldu neyin oluyorda zoruna gitti zoruna gidecegine sahip çık 0 0
  • Serkan Genç:
    ne yengesi, bırakın bu bacım yengemi 119 5 Yanıtla
  • H celik:
    Nasıl Bi yokluk içindesin sondakika kapı gıcırtısına haber yapar oldun 88 4 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Bulsalar soluksuz s2rler, yenge cekiyolar 72 3 Yanıtla
  • Ummet Bulut:
    Bu ahlaksızlara icardiye çocuklar büyük hayranlıkla bakıyor vay halimize 56 4 Yanıtla
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