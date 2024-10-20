Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi ile barışan Wanda Nara son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı.
Nara son olarak 3-0 biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.
Bu pozları görenler takipçileri, "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.
İşte Wanda'nın o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti - Son Dakika
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