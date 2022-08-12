Enis Bardhi, transferinin perde arkası - Son Dakika
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Enis Bardhi, transferinin perde arkası

12.08.2022 17:39
Enis Bardhi, transferinin perde arkası

Wayne Rooney ikna edemedi Olympiakos daha yüksek teklif sundu Trabzonspor'da forma giymek istedi Şampiyonluk kutlamalarından etkilendi Ertuğrul Doğan transferi bitirdi İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,- Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek...

Wayne Rooney ikna edemedi

Olympiakos daha yüksek teklif sundu

Trabzonspor'da forma giymek istedi

Şampiyonluk kutlamalarından etkilendi

Ertuğrul Doğan transferi bitirdi

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,- Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'un tekliflerini reddetti. Orta saha oyuncusu hem Türk takımında forma giymek hem de Şampiyonlar Ligi için Karadeniz ekine transfer oldu. Ayrıca Bardhi'nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden de etkilendiği öğrenildi.

OLYMPIAKOS DAHA YÜKSEK TEKLİFTE BULUNDU

Wayne Rooney'nin teknik direktörlük yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer etmek istediği Enis Bardhi, Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor'u tercih etti. Özellikle bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen 27 yaşındaki futbolcu, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor'a geldi. Öte yandan Levante'nin 5 milyon Euro'luk teklif nedeniyle Bardhi'yi Olympiakos'a göndermek istediği ancak Kuzey Makedonyalı oyuncunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini iletmesinin ardından kulübünün geri adım attığı öğrenildi.ROONEY İKNA EDEMEDİ  Trabzonspor'un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United'da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Teknik direktör Wayne Rooney, kadrosunda görmek istediği Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama istediği nedeniyle teklifi reddetti.  ERTUĞRUL DOĞAN TRANSFERİ BİTİRDİ

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın 3 aylık periyot sonrası orta saha oyuncusunun transferini bitirdiği öğrenildi. 10 milyon Euro bonservis bedeli olan Makedon futbolcu için çalışmalara Mayıs ayında başlayan Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferle özel olarak ilgilenirken, oyuncuyu ikna edip Karadeniz ekibine transferini sağladı. Bardhi, Doğan'ın gösterdiği ilgi, hem Türk takımı olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


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Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor Trabzonspor, orta saha oyuncusu Enis Bardhi 3+1 yıllık anlaştı Trabzonspor, orta saha oyuncusu Enis Bardhi 3+1 yıllık anlaştı
Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Wayne Rooney, Trabzonspor, Enis Bardhi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enis Bardhi, transferinin perde arkası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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