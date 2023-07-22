Zaha'nın istekleri bitmiyor! Yeni talebi, Fenerbahçe taraftarını öfkelendirdi

Fenerbahçe taraftarı dört gözle beklediği Wilfried Zaha'dan illallah etti. Crystal Palace'ın kendisine 6 milyon poundluk bir teklif yaptığını belirterek Fenerbahçe'den 8 milyon pounda çıkmasını isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON POUND İSTİYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace'ın kendisi için 6 milyon pound vermeye hazır olduğunu belirten Zaha, Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk teklifi 8 milyon pounda yükseltmesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN SON TEKLİFİ

Fenerbahçe, Zaha'ya yaptığı son olarak 5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif etmişti. Sarı-lacivertlilerin Zaha'nın talebi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.