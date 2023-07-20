Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe transferi hakkında kararsızlık yaşadığı belirtildi - Son Dakika
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Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe transferi hakkında kararsızlık yaşadığı belirtildi

20.07.2023 08:36

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Wilfried Zaha, yaptığı paylaşımda kafasının karıştığını belirten emoji kullandı. Paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerinde görüntülenen Zaha'nın kararını kısa süre içerisinde vereceği düşünülüyor. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın son paylaşımı büyük ses getirdi. Paylaşımında kafasının karıştığını belirten emoji kullanan futbolcuya, sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce yorum geldi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARARINI VERECEK

Zaha'nın paylaşımı kısa sürede 5 milyonun üzerine görüntülenme aldı. Fenerbahçe taraftarları yorumlarla futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı
Zaha'nın paylaşımı

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı
Fenerbahçe'nin günlerdir haber beklediği Zaha'dan bomba paylaşım! Milyonlarca görüntülenme aldı
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Crystal Palace FC, Wilfried Zaha, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe transferi hakkında kararsızlık yaşadığı belirtildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe transferi hakkında kararsızlık yaşadığı belirtildi - Son Dakika
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