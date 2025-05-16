Wushu Kung Fu Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wushu Kung Fu Projesi Başladı

Altındağ'da, dar gelirli çocuklara sporu sevdirmek için Wushu Kung Fu projesi hayata geçirildi.

16.05.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Altındağ Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun iş birliğiyle "Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde start aldı.

Proje kapsamında Altındağ Belediyesi Gültepe Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

Federasyon başkanı Akyüz, törende yaptığı konuşmada projeyle dar gelirli ailelerin çocuklarını spora kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Altındağ'ın sokaklarından geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonlarının çıkacağına inandığını aktaran Akyüz, "Bugün burada bulunan her çocuk bizim için birer yıldız adayıdır. Belki şu an ne olduklarının farkında değiller. Ama biz biliyoruz ki, onlara güven verirsek, yanlarında durursak, bu çocuklar bir gün sadece madalyalar değil, umut taşıyacaklar, kendi hayatlarına ve bu ülkeye ışık olacaklar. Biz inanıyoruz ki büyük yetenekler sadece lüks semtlerde doğmaz. Gerçek şampiyonluk, yürekte başlar. Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Altındağ Belediyesine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Tiryaki: "Bu proje ile genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye'yi gelecekte temsil edecek milli sporcuların ilçelerinden çıkacağına yürekten inandığını belirtti.

Protokol çerçevesinde belediyelerine ait Gültepe Spor Salonu'nu dört yıl süreyle sporcu adaylarına tahsis edeceklerini anlatan Tiryaki, "Hayata geçirilen bu proje ile genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Sporun tabana yayılmasını sağlayacağız. Bu proje ülkemizin ulusal ve uluslararası başarılarının artmasına büyük katkı sağlayacak. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuna bu proje için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milli wushucular özel bir gösteri sundu. Tören, plaket takdimimin ardından sona erdi.

Proje ile dar gelirli ailelerin çocuklarının spora kazandırılması, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirilmesinin yanı sıra Wushu Kung Fu Milli Takımı'na yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Altındağ Belediyesi, Etkinlik, Altındağ, Türkiye, Gençlik, ankara, Eğitim, Tören, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu Kung Fu Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Wushu Kung Fu Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.