Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber - Son Dakika
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Spor

Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Xhaka\'dan Galatasaray\'a müjdeli haber

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Granit Xhaka ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bayer Leverkusen, Xhaka'nın düşük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına izin verecek.

22.04.2025 09:40
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Galatasaray'ın ilk görüşmeyi yaptığı Bayer Leverkusen'in İsviçreli deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bayer Leverkusen'den ayrılmayı planlayan Xhaka, Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatı olarak görüyor. Bu doğrultuda deneyimli ismin gelecekteki tercihininin Türkiye ya da Suudi Arabistan olacağı ifade edildi. Öte yandan kulübü Bayer Leverkusen'in de oyuncunun son dönemde düşen formu nedeniyle düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DAYDI

Galatasaray kulübü ile Xhaka'nın menajerinin ilk görüşmesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşmişti. Transferin ilerleyen günlerde sonuca varması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Kulübü Leverkusen ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan İsviçreli yıldız, bu sezon 46 maça çıkıp 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Granit Xhaka, Galatasaray, Leverkusen, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FORMU DÜŞÜK YAßLI OYUNCULARI ALMAYIN...O PARALARI GENÇ TÜRK OYUNVULARA VERSENÎZ KEREM GİBİ YUNUS GİBİ NE OYUNCULAR VAR ALT LİGLERDE ELLERİNDEN TUTAN YOK.. 8 1 Yanıtla
  • 240577:
    46 macta 2 gol atmis adammi kurtaracak bizi 5 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    seferoviç gibi elde patlar 0 0 Yanıtla
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