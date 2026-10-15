Y. Denizli Basket Başantrenörü Aktaş, Trabzonspor maçına taraftarları bekliyor - Son Dakika
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Y. Denizli Basket Başantrenörü Aktaş, Trabzonspor maçına taraftarları bekliyor

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Y. Denizli Basket Başantrenörü Aktaş, Trabzonspor maçına taraftarları bekliyor
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Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Benfica maçının ardından oyuncularını ve teknik ekibini mücadeleden dolayı kutladı. Aktaş, yoğun tempoda sağlıklı kalmaya çalıştıklarını belirterek pazar günü PAÜ Arena'da oynanacak Trabzonspor maçına taraftarları beklediğini söyledi.

DENİZLİ (İHA) – Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, yoğun maç temposunda oyuncularını mümkün olduğunca sağlıklı ve dinç tutmaya çalıştıklarını belirterek takımının Benfica mücadelesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yeşil-siyahlı ekibi önümüzdeki günlerde hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Europe Cup'ta zorlu karşılaşmalar bekliyor. Denizli temsilcisi, Ekim ayının kalan bölümünde kısa aralıklarla oynayacağı maçlarla yoğun bir fikstürden geçecek.

Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede oyuncularını ve teknik ekibini gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı. Yoğun maç takviminde fiziksel kondisyonu korumanın önemine değinen Aktaş, takımının maçın başında savunmada istediği seviyeye ulaşamadığını belirtti. Benfica Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde farkı kapatmak için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, son bölümde rakibi yakalamalarına rağmen galibiyet elde edemediklerini ifade etti. Aktaş, "Öncelikle oyuncularımı ve tüm ekibimi göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Bu yoğun tempoda mümkün olduğunca sağlıklı ve dinç kalmaya çalışıyoruz. Maça istediğimiz savunma sertliğinde başlayamadık ve verdiğimiz farkı tüm maç boyu kapatmak için mücadele ettik. Maç sonu rakibimizi yakaladık fakat kazanamadık" dedi.

İlk hedef Trabzonspor

Y. Denizli Basket, yoğun fikstürün ilk önemli sınavlarından birinde pazar günü Trabzonspor'u PAÜ Arena'da konuk edecek. Yeşil-siyahlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Denizli'ye dönerek hemen Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Zafer Aktaş, taraftarlara da çağrıda bulundu. Aktaş, "Şimdi Denizli'ye dönüp pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı için çalışacağız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem Süper Lig hem Avrupa'da yoğun fikstür

Y. Denizli Basket'i ekim ayının kalan bölümünde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta kritik karşılaşmalar bekliyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde üst sıralara tırmanmak ve Avrupa kupasında grup mücadelesini sürdürmek için yoğun bir maç trafiğine girecek.

Denizli temsilcisinin ekim ayı maç programı şöyle:

18 Ekim: Trabzonspor – PAÜ Arena (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

21 Ekim: Lions de Genve – Deplasman (FIBA Europe Cup G Grubu)

24 Ekim: Türk Telekom – Deplasman (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

28 Ekim: Landau Lions – Bakü (FIBA Europe Cup G Grubu)

31 Ekim: Galatasaray – PAÜ Arena (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Kaynak: İHA
TrabzonsporZafer AktaşDenizliBenficaPazarSporSon Dakika

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