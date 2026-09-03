Y. Denizli Basket, Gloria Cup\'ta Aliağa Petkimspor\'u 88-84 Yendi

Gloria Cup kapsamında Antalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Y. Denizli Basket, Aliağa Petkimspor'u 88-84 mağlup etti.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'ta Y. Denizli Basket ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi. Baştan sona dengeli geçen mücadelede iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, karşılaşmayı 88-84 kazanan taraf Y. Denizli Basket oldu.

Mücadeleye iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Skor 12-12'ye geldiğinde Aliağa Petkimspor'un tüm sayılarını Khyri Thomas kaydetti. İlk periyodun kalan bölümünde de çekişme devam ederken, ilk 10 dakika 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta tempo daha da yükseldi. İki takım da erken hücumlarla skor üretmeye çalışırken, savunmaların zaman zaman geri planda kaldığı bölümde karşılıklı basketler geldi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk yarının sonunda Y. Denizli Basket soyunma odasına 49-48 önde gitti.

Üçüncü periyotta da oyundaki denge bozulmadı. Her iki takımın da skora ortak olduğu çeyreğin 7. dakikası 65-65 eşitlikle geçildi. Periyodun son bölümünde rakibine karşı küçük bir üstünlük kuran Denizli Basket, final periyoduna 70-65 önde girdi.

Son çeyrek ise karşılaşmanın en heyecanlı bölümü oldu. Aliağa Petkimspor, Keandre Cook liderliğinde etkili bir oyun ortaya koyarak farkı kapattı ve maçın son bölümünde 5 sayıya kadar öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan Denizli Basket, bitime yaklaşık bir buçuk dakika kala skoru 86-82 lehine çevirdi. Kalan bölümde rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Denizli Basket, karşılaşmadan 88-84 galip ayrıldı.

Denizli Basket'te Bailey ve Ivey öne çıktı

Y. Denizli Basket'te Victor Bailey, 16 sayı ve 6 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Billy Ivey 15 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele ederken, Ty Brewer 14 sayı üretti. Marko Pecarski 12 sayı, 8 ribaund ve 3 asist, John Meeks ise 12 sayı ve 5 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.

Aliağa Petkimspor'da ise Khyri Thomas, 23 sayı, 2 ribaund ve 4 top çalma ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Kendrick Cook 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle katkı verirken, Max Abmas 15 sayı ve 4 asist kaydetti.