Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı - Son Dakika
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Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ''Kulüplerden yabancı hakem isteği var. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız'' dedi.

13.11.2024 15:34  Güncelleme: 15:44
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'yabancı hakem' sözleri dikkat çekti.

Açıklamalardan satır başları şöyle;

İbrahim Hacıosmanoğlu: "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi.

A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız."

"HATALARIN BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa belli bir noktada bırakırız. Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder."

"SIKINTILARIMIZI İLETTİM"

Hasan Arat: "Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor"

"YABANCI HAKEM ISRARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş artık bu konuda sıkıntılı."

Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı

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