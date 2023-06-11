Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı

Şampiyonlar Ligi finali için yayın yapan Spiker Damla Uğurtürk yabancı taraftarların öpücüklerine maruz kaldı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Şampiyonlar Ligi finali öncesi atmosferi yansıtmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın yapan Damla Uğurtürk'ün taraftarlarla yaşadığı olay dikkat çekti. Güzel spiker canlı yayında her sunarken bir kaç kişi tarafından öpüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel spiker paylaşıma "Ay ne oluyor ne oluyor" notunu düştü.

"ÇOK SICAKKANLILAR"

İngiliz ve İtalyan taraftarların kendisini öpmesini normal bulan Damla Uğurtürk yayında gülerek "Bunlar çok normal, coşkularını anlayabiliyorum, çok sıcakkanlılar" dedi.