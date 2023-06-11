Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı - Son Dakika
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Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı

Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı

11.06.2023 16:49

Şampiyonlar Ligi finali için yayın yapan Spiker Damla Uğurtürk yabancı taraftarların öpücüklerine maruz kaldı. İngiliz ve İtalyan taraftarların kendisini öpmesini normal bulan Damla Uğurtürk yayında gülerek 'Bunlar çok normal, coşkularını anlayabiliyorum, çok sıcakkanlılar' dedi.

Şampiyonlar Ligi finali için yayın yapan Spiker Damla Uğurtürk yabancı taraftarların öpücüklerine maruz kaldı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Şampiyonlar Ligi finali öncesi atmosferi yansıtmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın yapan Damla Uğurtürk'ün taraftarlarla yaşadığı olay dikkat çekti. Güzel spiker canlı yayında her sunarken bir kaç kişi tarafından öpüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel spiker paylaşıma "Ay ne oluyor ne oluyor" notunu düştü.

Neye uğradığını şaşırdı! Yabancı taraftarlar Türk sunucuyu öpmelere doyamadı

"ÇOK SICAKKANLILAR"

İngiliz ve İtalyan taraftarların kendisini öpmesini normal bulan Damla Uğurtürk yayında gülerek "Bunlar çok normal, coşkularını anlayabiliyorum, çok sıcakkanlılar" dedi.

Neye uğradığını şaşırdı! Yabancı taraftarlar Türk sunucuyu öpmelere doyamadı
Neye uğradığını şaşırdı! Yabancı taraftarlar Türk sunucuyu öpmelere doyamadı
YORUMLAR (1)
  • Ahmet: Bunlar sana normal bize degil Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı - Son Dakika
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