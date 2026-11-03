Yağcıoğlu, Özdilek ve Buzbaş, 3 ay ücretsiz Maradona Sergisi'ni gezdi - Son Dakika
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Yağcıoğlu, Özdilek ve Buzbaş, 3 ay ücretsiz Maradona Sergisi'ni gezdi

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Teknik direktör İlker Yağcıoğlu, Mehmet Özdilek ve spor spikeri Özgür Buzbaş, İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılan Maradona Sergisi'ni ziyaret etti. Maradona ailesinin onayıyla hazırlanan sergi, orijinal formalar ve interaktif alanlarla 3 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Teknik direktör İlker Yağcıoğlu ve Mehmet Özdilek ile spor spikeri Özgür Buzbaş, İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılan "Maradona Sergisi"ne ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Diego Armando Maradona'nın hayatı ve kariyerini konu alan sergi, spor dünyasından isimleri ağırladı.

Maradona ailesinin onayı ve uluslararası koleksiyonerlerin katkılarıyla lisanslı olarak hazırlanan sergiyi ziyaret eden Yağcıoğlu, Özdilek ve Buzbaş, efsane futbolcunun eşyalarını, interaktif alanları ve simülasyonları inceledi.

Sergide konuklar, Arjantinli oyuncunun giydiği orijinal formalar, imzalı parçalar ve kişisel eşyalarını görmenin yanı sıra çocukluğundan kariyerinin doruklarına uzanan hikayesine tanıklık etti.

Ziyaretçilerin Maradona'nın kariyerindeki dönüm noktalarını çok yönlü kurguyla keşfettiği sergi, Arjantin ve Napoli sokaklarının mahalle kültürünü yaşatan atmosferle başlarken, oyuncunun çocukluk yıllarını yansıtan düzenlemeler ve arşiv görüntüleriyle devam ediyor.

Maradona'nın forma giydiği takımların renkleri ve atmosferi, projeksiyon haritalama teknolojisiyle özel ses ile ışık tasarımları eşliğinde stadyum maketi üzerinde yansıtılıyor.

Ziyaretçilerin Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ve "Yüzyılın Golü" olarak adlandırılan golün rotasını ekran karşısında canlandırabildiği sergide, ikonik ısınma hareketleri "Life is Life" deneyimiyle adım adım takip edilebiliyor.

Ziyaretçiler "Maradona Refleks" alanında hız ve isabet becerilerini test ederken, dripling parkurunda yıldız oyuncunun çevikliğini deneyimleme fırsatı buluyor.

Sergi, 3 ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
İlker YağcıoğluMehmet ÖzdilekAlışverişİstanbulSporSon Dakika

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