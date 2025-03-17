Yağmur Emir Türkiye Şampiyonu ve En Teknik Güreşçi Seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Yağmur Emir, Çorlu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 50 Kg. kategorisinde şampiyon olurken, turnuvanın en teknik güreşçisi seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Yağmur Emir Tekirdağ Çorlu'da yapılan U15 Türkiye Şampiyonasında Yağmur Emir 50 Kg. Türkiye şampiyonu olurken, şampiyonasında en teknik güreşçi seçildi. Genç sporcu Yağmur Emir'in şampiyonluğu Kepsut ilçesinde sevinçle karşılandı. Genç sporcu Emir, Milli takıma seçilerek İtalya'daki Avrupa şampiyonasında hem Türkiye'yi hem de Balıkesir'i temsil edecek. - BALIKESİR