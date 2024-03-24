- Yağmur Uraz: "İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız"
Fenerbahçeli futbolcu Yağmur Uraz:
"İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş'a göstereceğiz"
İSTANBUL - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forveti Yağmur Uraz, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Rakibimize hem futbolumuzla hem vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz, inşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11'de başlayan ve ilk golün asistine imza atan Yağmur Uraz, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yağmur, "Tek parolamız evimizde maçı kazanmaktı. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik. Ona rağmen çabuk reaksiyon gösterip hemen karşılığında bir gol bulduk. Bu bizi tekrar ayağa kaldırdı. Biz arkadaşlarımıza dedik ki; 'Maçın son dakikasına kadar asla pes etmeyeceğiz'. Bugün evimizde öyle bir Fenerbahçe vardı. Sabaha kadar oynasak bizim kazanacağımız bir maçtı. Bunu da rakibimize hem futbolumuzla hem vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz, inşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.
Kendi performansıyla ilgili ise Uraz, "Uzun zamandır gol atamıyorum ama bugün önemli maçta asistle takımıma katkıda bulunduğum için çok gururlu ve çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gollerimle devam ederim" ifadelerini kullandı.
"İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş'a göstereceğiz"
Ligin 26. haftasında konuk olacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise Yağmur Uraz, "Beşiktaş maçına hem saha içi hem saha dışında çok iyi hazırlanıp, kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz gerçekten iyi bir takımız, isteyen bir takımız bunu da Beşiktaş'a sahasında göstereceğiz" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Yağmur Uraz: İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta oynanan müsabakada Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 yenildi. Çarşambaspor, ilk yarıda attığı 2 golle öne geçerken, Alaçamspor ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği sağladı. Ancak Çarşambaspor, son dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı. Alaçamspor, bir sonraki maçta Perşembespor'a konuk olacakken, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Goller Furkan Mızrak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Efe Altunkara ve Ahmet Can Arık'tan geldi.
Pazarspor, TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta karşılaşmasında Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Taşkın Göngör, kalan 4 maçta da maksimum puanları alıp ligi bitirmek istediklerini söyledi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçme ve final yarışlarıyla sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, müsabakaların başarılı geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak milli takım seçme yarışları ve olimpiyat akredite yarışlarının önemine dikkat çekti ve sporculara başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında Fenerbahçe Opet'in başarısında emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da kutladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 4. kez şampiyon oldu. Mücadelede Vargas 19 sayıyla maçın skoreri oldu.
Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, etkili oyunuyla rakibini geride bırakarak kupayı kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman, yarın yapılacak çalışmayla sürdürülecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğunda emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da tebrik etti. Ayrıca, Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?