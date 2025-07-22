Milli judocu Yağmur Yılmaztürk, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) kadınlar 40 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'te devam eden organizasyonda milli sporculardan Yağmur Yılmaztürk, finalde Belçikalı rakibi Fenne Peeters'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Türkiye organizasyonda judoda ilk kez kürsüde yer alırken toplam madalya sayısını ise 3'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Yağmur Yılmaztürk'ten Gümüş Madalya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?