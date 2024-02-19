Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek

Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek

Ordu'da düzenlenen bölge yarı finallerinde şampiyon olan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde şampiyonluk mücadelesi verecek. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselerarası Erkekler Basketbol Müsabakaları'nda şampiyon olarak KKTC'yi Türkiye'de temsil etmeye hak kazanan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı adından söz ettirmeye devam ediyor.

19.02.2024 15:23
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Ordu'da düzenlenen bölge yarı finallerinde şampiyon olan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselerarası Erkekler Basketbol Müsabakaları'nda şampiyon olarak KKTC'yi Türkiye'de temsil etmeye hak kazanan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı adından söz ettirmeye devam ediyor. 6-9 Şubat tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen 2023-2024 yılı Okul Sporları Genç Erkekler Yarı Final Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamlayan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek finallerde şampiyonluk için parkeye çıkacak.

Ordu'da üçte üç

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ahmet Dağer, Ayhan Birsel, Salih Sert, Efe Aktaş, Doruk Önet, Aral Eker, Ertan Ercantan, Doruk Hıfzıoğlu, Hüseyin Başaran, Erdem Aslangazi, Orhun Conkbayır, Kayel Mehmet Prince, Akan Arıkan ve Enis İmrali'den oluşan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarı final grup aşamasında B grubunda mücadele etti. İlk maçında Batman şampiyonunu 70-54 yenen KKTC şampiyonu, ikinci maçında ise Erzurum şampiyonunu 94-42'lik skorla geçti. Çapraz grubun ikinci Ordu şampiyonunu da 80-69 mağlup eden Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, üçte üç yaparak bölge yarı finallerinde şampiyon oldu.

Elde ettiği başarıyla adını Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına yazdıran Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

"Şampiyon olmak için mücadele edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Yakın Doğu Koleji'nin yüzme gibi bireysel sporlarda olduğu kadar hentbol, voleybol ve basketbol gibi takım sporlarında da başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Mücadele ettikleri branşlarda KKTC şampiyonu olarak ülkemizi Türkiye'de temsil etmeye hak kazanan sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Erkek Basketbol Takımımız da, KKTC şampiyonu olarak ülkemizi temsil ettiği yarı finallerde bölge şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diyen Özkan, "7 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finallerinde şampiyon olmak için mücadele edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika

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