Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek

Ordu'da düzenlenen bölge yarı finallerinde şampiyon olan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselerarası Erkekler Basketbol Müsabakaları'nda şampiyon olarak KKTC'yi Türkiye'de temsil etmeye hak kazanan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı adından söz ettirmeye devam ediyor. 6-9 Şubat tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen 2023-2024 yılı Okul Sporları Genç Erkekler Yarı Final Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamlayan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek finallerde şampiyonluk için parkeye çıkacak.
Ordu'da üçte üç
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ahmet Dağer, Ayhan Birsel, Salih Sert, Efe Aktaş, Doruk Önet, Aral Eker, Ertan Ercantan, Doruk Hıfzıoğlu, Hüseyin Başaran, Erdem Aslangazi, Orhun Conkbayır, Kayel Mehmet Prince, Akan Arıkan ve Enis İmrali'den oluşan Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarı final grup aşamasında B grubunda mücadele etti. İlk maçında Batman şampiyonunu 70-54 yenen KKTC şampiyonu, ikinci maçında ise Erzurum şampiyonunu 94-42'lik skorla geçti. Çapraz grubun ikinci Ordu şampiyonunu da 80-69 mağlup eden Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, üçte üç yaparak bölge yarı finallerinde şampiyon oldu.
Elde ettiği başarıyla adını Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına yazdıran Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı, 7 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
"Şampiyon olmak için mücadele edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum"
Yakın Doğu Koleji'nin yüzme gibi bireysel sporlarda olduğu kadar hentbol, voleybol ve basketbol gibi takım sporlarında da başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Mücadele ettikleri branşlarda KKTC şampiyonu olarak ülkemizi Türkiye'de temsil etmeye hak kazanan sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Erkek Basketbol Takımımız da, KKTC şampiyonu olarak ülkemizi temsil ettiği yarı finallerde bölge şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.
"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diyen Özkan, "7 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finallerinde şampiyon olmak için mücadele edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Yakın Doğu Koleji Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?