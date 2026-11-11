Yalçın, A Ligi\'nde kalmak için Belçika maçında galibiyet gerektiğini söyledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Galibiyete sadece benim ihtiyacım yok, bütün ülkenin ihtiyacı var. Bireysel olarak değil, herkesin ihtiyacı var. Ülke olarak sevinmek, mutlu olmak istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Milliler, şu ana kadar henüz galibiyetle tanışamadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Belki bizim için uğurlu bir stat olabilir. İlk milli maçımıza çıkacağımız için heyecanlıyız. Milli takımın başında olmak bizim için çok değerli ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Kısa sürede iyi hazırlandık, takıma küçük dokunuşlar yapmaya çalıştık. Oyuncularımızın tamamı maça konsantre olmuş durumda. Umarım yarın iyi bir oyunla yeni bir hikayenin güzel başlangıcını yaparız" dedi.

"Bazı oyuncularımızı kullanamayacağız"

İki maç için sürelerinin kısa olduğunu söyleyen Yalçın, "Kenan'ı kullanamıyoruz, Aral da kadrodan çıktı. Zeki'nin ilk 11'de başlama ihtimali çok düşük ancak 20-30 dakika süre verebiliriz. Sakatlıktan dönen 3-4 oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayan oyuncularımızı da maçın belirli bölümlerinde değerlendireceğiz.

Hayal ettiğimiz oyunun sahaya ne kadar yansıyacağını maç başlayınca göreceğiz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kapsayan uzun vadeli planlarımız var ancak şu an önceliğimiz yarınki karşılaşma. Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. A Ligi'nde kalabilmek için üç puan almamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek play-out oynama şansımız olacak. Bu seviyedeki takımlarla karşılaşmak, hem oyuncularımızın gelişimi hem de kendi seviyemizi görmemiz açısından çok değerli. Genç oyuncularımızı da bu ortamda geliştirmek istiyoruz."

"Milli takımın kapısı herkese açık"

50'nin üzerinde oyuncudan oluşan geniş bir havuzlarının olduğunu aktaran Yalçın, "Kadronun yaklaşık yüzde 80'i düzenli olarak milli takıma çağrılan isimlerden oluşuyor. Kalan yüzde 20'lik bölüm ise performansa göre değişebilir. Kocaelispor'un genç kalecisi ve Galatasaray'dan Deniz gibi oyunculara da bir mesaj veriyoruz: Bu forma burada asılı duruyor. Yeterli performansı gösteren herkes milli takıma gelebilir.

Buraya kişisel egolarımızı tatmin etmek için gelmedik. Amacımız ülkemizi mutlu etmek, Türk futbolunu ileriye taşımak ve iyi futbol oynayarak halkımızın takdirini kazanmak. Her Türk futbolcu milli takımda oynamak ister ancak biz de belirli sayıda oyuncu seçmek zorundayız. Kadroya alınmayan oyuncuların üzülmesini anlayışla karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"Santrforla oynayacağız"

Forvetle oynayacaklarını söyleyen Yalçın, "Herkesin merak ettiği soruya da cevap vereyim: Evet, santrforla oynayacağız. Oyun anlayışımızda bazı değişiklikler yapacağız. Oyuncu tercihlerimiz ise rakibe ve maçın gerekliliklerine göre değişebilir. İlk 11'de başlayan oyuncular kadar maçı bitiren oyuncuların da önemli olduğunu düşünüyorum. Artık beş oyuncu değişikliği yapılabiliyor. Kulübede bekleyen oyuncularımız da oyuna girerek maç kazandırabilir. Bu nedenle bütün oyuncularımızı birlikte tutmaya ve takım ruhunu güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kadro çok iyi yerlere gelebilir"

Oyuncuların morali ve yaklaşımının çok iyi olduğunu ifade eden Yalçın, "Hepsi karakterli, aralarındaki arkadaşlık ortamı da son derece güzel. Bu takımın başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Kadro dışındaki birkaç oyuncunun da katılmasıyla çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Gelişime açık çok sayıda genç futbolcumuz var. Ancak henüz üç antrenman ve iki taktik çalışma gerçekleştirdik. Bu kadar kısa sürede nelerin değişebileceğini yarın hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Kaleci mevkisinde hiçbir sorunumuz yok"

Kaleciler hakkında açıklama yapan Yalçın, "Şu anda sıkıntı yaşayabileceğimiz düşünülen tek bölge kale olabilir ancak kalecilerimizle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Kadroya çağırdığımız dört kaleci de kendi takımlarında düzenli olarak forma giyiyor. Bu nedenle kaleci mevkisinde herhangi bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Galibiyete benim değil, Türkiye'nin ihtiyacı var"

Herkesin galibiyete ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ancak galibiyete yalnızca benim değil, Türkiye'nin ihtiyacı var. Halkımızın, oyuncularımızın, teknik ekibimizin, kısacası hepimizin galibiyete ihtiyacı var. Bunu bireysel olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ülke olarak hepimiz başarılı olmak, sevinmek ve mutlu olmak istiyoruz. Benim için en önemli şey, oyuncularımızın sahada mutlu olması ve futbol oynamaktan keyif alması. Elbette kazanmak istiyoruz ancak başarıya ulaşacaksak bunu hep birlikte başaracağız. Tek başıma değil, ülke olarak hep beraber başaracağız" açıklamasında bulundu.

"Ferdi hazır, yarın sahada olacak"

Ferdi'nin tamamen hazır olduğunu söyleyen Yalçın, "Kendisiyle de konuştuk. İngiltere'deki son maçta yedek kulübesindeydi; oynamadı ama hazır durumdaydı. Yarın da sahada olacak. Sadece Zeki'nin bir problemi var, sakatlıktan yeni çıktı. Onu bu maçta 20-30 dakika kullanabiliriz, belki Fransa maçında ilk 11'de başlatabiliriz. Ferdi'yi ise yarın olması gereken yerde göreceğiz" dedi.

"Oyuncularla diyaloglarımız gayet iyi"

Oyuncularla iletişimlerinin iyi olduğunu söyleyen Yalçın, "İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz, burası sizin yeriniz. Hiçbir şeyi saklamak niyetinde değiliz, durumumuz çok net. Zaten 3-4 oyuncuyla kulüp takımlarında da birlikte çalışmıştık. Hepsiyle yakın temastayız; bireysel ve grup toplantıları yapıyor, sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hiçbir oyuncuyla en ufak bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Beni eleştirebilirsiniz ama oyuncularımıza destek olun"

Milli takım oyuncularına destek verilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Çok karakterli, düzgün, pırıl pırıl gençler. Onlarla ilgili olumsuz yorumlar yapmamanızı rica ediyorum. Beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz, hiç problem değil ama oyuncuların üzerine çok fazla gitmeyin. Çünkü onlar ülkemizin ve Türk futbolunun geleceğine katkı sağlayacaklar. Yaptığınız eleştirilerden etkileniyorlar. Onları güçlü tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İrfan Can bir sonraki kampa gelebilir"

İrfan Can'ın milli takımın geniş kadrosunda yer aldığını söyleyen Yalçın, "Kadroya alınmadığı için üzülmüş olabilir ama onunla birlikte dışarıda kalan ve üzülen 25 oyuncu daha var. Lütfen bunu bireysel olarak değerlendirmeyelim. Bu iki maç için böyle bir kadroyu uygun gördük. Beklediğimiz tek şey, kararımıza saygı duyulması. Bunun çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can bu kampa gelmedi ama bir sonraki kampa gelebilir. Performansı iyiye gidiyor. İnşallah daha da başarılı olur, biz de onu buraya alırız. Kimseye karşı art niyetimiz yok, böyle bir şey asla olamaz" açıklamasında bulundu.

"İki maç için 26 kişilik kadro ideal"

İki maçlık bir dönem için 26 kişilik kadronun ideal olduğunu söyleyen Yalçın, "Şahsi beklentilerimi asla ön plana çıkaramam. Kim uygunsa, kim hak ediyorsa onu çağırmak için çok ciddi bir araştırma yapıyoruz. Ancak bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. Bazı mevkilerde az oyuncumuz varken bazı pozisyonlarda dört seçeneğimiz bulunuyor. Bu isimlerden mecburen birini ya da ikisini seçiyoruz. Hepsini çağırırsak kadroyu 35-40 kişiye çıkarmamız gerekir. Belki dört maçlık bir dönemde bunu yapabiliriz ama iki maç için 26 kişilik kadro ideal, en fazla 27 olur" dedi.

Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takım oyuncusunu buraya getirip tribünde maç izletmek istemiyorum. Hepsi bizim için değerli. Oynamadıklarında moralleri daha çok bozuluyor, üzülüyorlar. Bu nedenle kadroyu mümkün olduğunca sınırlı tutuyoruz. Bir eksiğimiz olursa ihtiyaç duyduğumuz oyuncuyu en kısa sürede çağırırız."