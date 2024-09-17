Yalçın Kayan'ın Göztepe'deki Geleceği Belirsiz - Son Dakika
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Yalçın Kayan'ın Göztepe'deki Geleceği Belirsiz

Yalçın Kayan\'ın Göztepe\'deki Geleceği Belirsiz

Göztepe, Yalçın Kayan'ı affedip affetmeyeceği konusunda karar veremedi. Transfer dönemi kapandı.

17.09.2024 12:22
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de Yalçın Kayan bilmecesi yaşanıyor. Ligin 2'nci haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından tartıştığı Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündeme gelen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, transfer döneminde hiçbir kulübe gidemedi. Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor ve Aylanyaspor, 1'inci Lig'de de Kocaelispor ve Iğdır FK ile adı anılan tecrübeli futbolcu, talipleri çok olmasına rağmen transfer yapamadı.

Göztepe'nin Yalçın Kayan'a talip olan kulüplerden bonservis bedeli olarak 450 bin Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen Yalçın Kayan'ın ise bir sezon için 400 bin Euro talep ettiği bildirildi. Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun affedilip affedilmeyeceği ise belirsiz. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Yalçın'ın ocak ayına kadar takımdan ayrı kalacağı ve ara transfer döneminde başka bir kulübe gideceği ifade edildi. Toplamda 144 maçta Göztepe formasını terleten Yalçın 13 gol ve 4 asistle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılıların son transferi Fofana da İzmir'e gelip takıma katıldı.

Kaynak: DHA

Transfer Dönemi, Kayserispor, Futbol, Finans, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalçın Kayan'ın Göztepe'deki Geleceği Belirsiz - Son Dakika

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