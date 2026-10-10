Yalıkavakspor evinde Odunpazarı'nı 31-27 yenerek 5. haftayı galibiyetle kapattı

Yalıkavakspor evinde Odunpazarı'nı 31-27 yenerek 5. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta maçında Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 mağlup etti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 17-15 önde geçen ev sahibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, evinde Odunpazarı'nı 31-27 yendi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 17-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, salondan 31-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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