Yalıkavakspor\'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turundaki rakibi HC Byala oldu

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Yalıkavakspor'un 3'üncü Tur'daki rakibi belli oldu. Organizasyona doğrudan 3'üncü Tur'dan katılan ve kura çekiminde 1'nci torbada yer alan Bodrum temsilcisi, Bulgaristan'ın HC Byala takımıyla eşleşti. İlk maç 7-8 Kasım, rövanş karşılaşması ise 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde HC Byala'nın ilk sırada yer aldığı eşleşmede, karşılaşmaların kesin tarihleri, saatleri ve oynanacağı salonlar ilerleyen günlerde netleşecek. İki karşılaşmanın toplam sonucunda üstünlük sağlayan takım, Ocak 2027'de oynanacak son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Yalıkavakspor sezon başında Ankara'da oynanan finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenip tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.