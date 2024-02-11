Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni yenerek yarı finale yükseldi

Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi\'ni yenerek yarı finale yükseldi

Yalıkavakspor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Üsküdar Belediyesi'ni 36-30 yenerek yarı finale çıktı. İlk maçta aldığı avantajı iyi kullanan Yalıkavakspor, üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı. Şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarı finalde karşılaşacak.

11.02.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıkavakspor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi'ni 36 - 30 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta aldığı 6 sayı farklı galibiyetin rahatlığıyla sahaya çıkan Yalıkavakspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçında başta sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarıyı 14-13 önde tamamlayan Yalıkavakspor, maçtan 36-30 skorla galip ayrıldı. Bodrum ekibi, Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

Yalıkavakspor, THF Kadınlar Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde 19 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Görele Belediyesi ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Kupası, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement