Yalova Süper Amatör\'de 6. hafta mücadeleleri sona erdi

Spor

Yalova Süper Amatör Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirve yarışı ve alt sıralardaki çekişme nefes keserken oynanan maçlar dengeleri değiştirdi.

7 Aralık Cumartesi günü Yalova Amatör 1 Nolu Saha'da Kadıköyspor ile Çiftlikköy Belediyespor karşı karşıya geldi. İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Kadıköyspor 10 puanla beşinci sıraya gerilerken, Çiftlikköy Belediyespor 11 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Günün diğer bir maçında ise Taşköprü Gökhan Güney Sahası'nda oynanan mücadelede Taşköprüspor, Sultaniyespor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu skorla Taşköprüspor 10 puanla altıncı sıraya yükselirken, Sultaniyespor üç puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

Esenköy Stadı'nda oynanan maçta Teşvikiye Belediyespor, Esenköyspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle toplamda 11 puana ulaşan Teşvikiye Belediyespor dördüncü sıraya yerleşti. Esenköyspor ise bir puanla ligin son sırasındaki yerini korudu.

Tavşanlı Sahası'nda oynanan mücadelede ise Negmar Tavşanlı Belediyespor, lider Altınova Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek haftanın dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı. Bu sonuçla Tavşanlı Belediyespor 11 puana ulaşarak ikinci sıraya yükselirken, Altınova Belediyespor 12 puanla liderliğini sürdürdü.

8 Aralık Pazar günü oynanan mücadelerde ise Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası'nda oynanan mücadelede 1877 Üvezpınar, Çınarcık Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Üvezpınar bu galibiyetle puanını 4'e çıkarıp sekizinci sıraya yükselirken, Çınarcık Belediyespor üç puanla onuncu sırada haftayı tamamladı. - YALOVA