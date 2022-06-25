Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları Erzincan'da başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) Erzincan'da organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" çerçevesinde düzenlenen şampiyonaya 12 ilden 7'si kadın 38 sporcu katıldı.

Deniz seviyesinden bin 568 metre yüksekliğindeki Ekşisu mesire alanından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bazı sporcular hedefi tuttururken, bazıları ise hedefe ulaşamadı.

Türk Hava Kurumu (THK) Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Erzincanfest 2022" festivali kapsamında hedef yarışması düzenlendiğini söyledi.

Hava kapalı olmasına rağmen güzel uçuşlar gerçekleştirildiğini belirten Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Yarışmalara 12 ilden toplamda 38 sporcu katıldı. Bunlara ilaveten de 30'a yakın amatör sporcumuz uçuş gerçekleştirdi. Yarışmaya katılan 38 sporcumuz önümüzdeki yıl federasyonumuzun hedef yarışmasındaki A klasmanında yarışabilmek için buradan puan almaları gerekiyor. O yüzden bu yarışma onlar için önemli. Hava kapalı olsa da güzel, uygun uçuyoruz. İlk turumuzu tamamladık. Toplamda 38 sporcunun 7'si kadın. Kıyasıya bir yarış var. Her şey güzel."

Yıllardır paraşüt sporu ile uğraştığını aktaran sporculardan Kübra Cengiz de yarıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kadınlar klasmanında ve genel klasmanda yarışmalar düzenleniyor. Hava müsaade ettikçe burada turumuzu tamamlamaya çalışacağız. Müthiş bir organizasyon. Güzel bir etkinlik. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu.