Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'na katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Semizoğlu ve davetliler katıldı.

Bak, programdaki konuşmasında, yaptıkları yatırımları artırıp bilimi ve yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yapay zeka ile ilgili dünya çapında çok büyük yatırımlar mevcut. Bakanlık içerisinde teknolojiyi kullanmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Çeşitli yatırımları yapıp bilimi aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Gençleri ve bu süreci doğru yönlendirmek bizim için önemli. Süreç içerisinde faaliyetlerimiz çok yoğun ve biz de bu faaliyetler kapsamında projelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. İstanbul Teknik Üniversitesinin bu konuda katkılarını bildiğimiz için ortak bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefledik."

Dijital dönüşümün önemini hatırlatan Bakan Bak, bu dönüşümün bakanlıkta yer almasını istediklerini kaydederek, "Yasa dışı bahisle de etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Kamuda dijital bir dönüşüm söz konusu ve kamunun verimliliği açısından bu dönüşüm önem arz ediyor. Bugün hocalarımızla fikir alışverişi yapıyor olmak bizler için çok değerli. Türkiye, yüksek teknoloji dönüşümünde hızla ilerliyor. Üniversiteler de bu konuda büyük rol alıyor. Bu dijital dönüşümün hızlı bir şekilde kurumumuzda olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mandal ise Bak'ın programa başkanlık yapmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, kendisine öğrencilik yıllarından kalan ıslak imzalı mühendislik yemini ile öğrenci kimlik kartı kopyasını takdim etti.