Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yapay zeka kullanımını artırmayı ve dijital dönüşümü vurguladı.

14.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'na katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Semizoğlu ve davetliler katıldı.

Bak, programdaki konuşmasında, yaptıkları yatırımları artırıp bilimi ve yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yapay zeka ile ilgili dünya çapında çok büyük yatırımlar mevcut. Bakanlık içerisinde teknolojiyi kullanmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Çeşitli yatırımları yapıp bilimi aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. Gençleri ve bu süreci doğru yönlendirmek bizim için önemli. Süreç içerisinde faaliyetlerimiz çok yoğun ve biz de bu faaliyetler kapsamında projelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. İstanbul Teknik Üniversitesinin bu konuda katkılarını bildiğimiz için ortak bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefledik."

Dijital dönüşümün önemini hatırlatan Bakan Bak, bu dönüşümün bakanlıkta yer almasını istediklerini kaydederek, "Yasa dışı bahisle de etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Kamuda dijital bir dönüşüm söz konusu ve kamunun verimliliği açısından bu dönüşüm önem arz ediyor. Bugün hocalarımızla fikir alışverişi yapıyor olmak bizler için çok değerli. Türkiye, yüksek teknoloji dönüşümünde hızla ilerliyor. Üniversiteler de bu konuda büyük rol alıyor. Bu dijital dönüşümün hızlı bir şekilde kurumumuzda olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mandal ise Bak'ın programa başkanlık yapmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, kendisine öğrencilik yıllarından kalan ıslak imzalı mühendislik yemini ile öğrenci kimlik kartı kopyasını takdim etti.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Dijital Dönüşüm, Osman Aşkın Bak, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Gençlik, Kamu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:30:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.