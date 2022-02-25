Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor - Son Dakika
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Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

25.02.2022 18:03

Rusya'nın savaş ilan etmesinden sonra Ukrayna, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkışını yasakladı. Bu gelişmelerden sonra Shakhtar Donetsk'in Ukrayna pasaportlu Brezilyalı futbolcusu Junior Moraes'in orduya katılabileceği belirtildi. Moraes geçtiğimiz gün paylaşılan bir videoda otelde mahsur kaldıklarını söylerken, Brezilya hükümetinden kendilerini kurtarması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı haberleri dikkat çekti.

UKRAYNA ORDUSUNA KATILABİLİR

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Shakhtar'ın Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forveti Junior Moraes, 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine zorunlu askerlik listesine dahil edilebilir.

Junior Moraes

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Junior Moraes geçtiğimiz gün Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını belirterek, Brezilyalı futbolcularla bir video yayınlamış ve Brezilya hükümetine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunmuştu.

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Son Dakika Spor Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor - Son Dakika
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