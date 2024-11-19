Yarış İkramiyeleri Yüzde 82,5 Artacak - Son Dakika
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Spor

Yarış İkramiyeleri Yüzde 82,5 Artacak

TJK Başkanı Adalı, 2025'te yarış ikramiyesinin 7,3 milyar liraya çıkacağını açıkladı.

19.11.2024 17:56
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Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayarak, at sahibi primlerini de 5 puan artışla yüzde 20'ye yükselttiklerini söyledi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TAY TV ve TJK TV ortak yayınında Gündem Özel programına konuk oldu. Enver Arslan moderatörlüğünde TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, duayen yarış yazarı Atahan Zilcioğlu ve efsane jokey Süleyman Akdı'nın sorularını yanıtlayan Adalı, yarışçılık camiasına müjdeler verirken son 1 yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayan Adalı, at sahibi primlerini de 5 puan artışla yüzde 20'ye çıkardıklarını belirtti. Atçıların gelirini artırmak ve giderini azaltmak yönünde çalışmaların sürdüğüne değinen Başkan, son 1 yıl içinde önemli yol kat edildiğine vurgu yaptı.

Türkiye Varlık Fonu ile yapılan 10 yıllık sözleşmenin ardından yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede yapılan faaliyetlerin değerli olduğunun altını çizen Adalı, sponsorlukları önemsediklerini ve önümüzdeki yıllarda neredeyse sponsorsuz yarış kalmayacağını, reklam alanlarının pazarlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bahis sisteminin yenilendiğinin altını çizen Başkan Adalı, sanal bayilerle pastanın daha da büyüyeceğini vurguladı. Yeni bahis sistemi ve terminallerinin yenilendiğini, Türkiye'deki at yarışlarının yurt dışı arenaya açılmasının ardından sektöre giren yeni sanal bayilerle birlikte yarış gelirlerini önümüzdeki dönemlerde hedefledikleri seviyeye ulaşacağını beklediklerini belirten Başkan Adalı, ilk önce yurt dışı yarışlarıyla birlikte ve sonrasında yurt içi yarışlarında kapsayacak sabit ihtimalli bahis oyunuyla birlikte pastanın daha büyüyeceğini de sözlerine ekledi.

Kocaeli'ye yeni tribün yapılacak

TJK Başkanı Adalı, sezonun bitmesinin ardından Kocaeli Kartepe Hipodromu'nu yeni tribününe kavuşturmak için çalışmaların başlatıldığının da müjdesini verdi. Başkan Adalı'nın programda değindiği önemli bir başlık da yarış komiserliği ve handikaper sistemindeki profesyonelleşme konusu oldu. Adalı yaptığı açıklamada; futbolda olduğu gibi Yarış Komiserliğinde de "VAR" sisteminin geleceğini, bunun için İstanbul'da yerli ve yabancı heyetten oluşan bir merkezin kurulacağını belirtti. Bu heyet, tüm hipodromlarda görev yapacak yarış komiserleriyle birlikte irtibat halinde olup koşu içindeki hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunarak alınacak kararlarda standardı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yarış İkramiyeleri Yüzde 82,5 Artacak - Son Dakika

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