Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu\'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri Yavru Aslanspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mustafa Yıldırım'ın 4 gol attığı maçta Yavru Aslanspor, üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

14.05.2024 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri Yavru Aslanspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Mustafa Uçkan, Deniz Umut Ayaydın

Yavru Aslanspor: Ali Doğan, Hüsnü Can Turgut, Mustafa Yıldırım (Okan Demiray dk. 78), Muhittin Bahar (Sefa Köroğlu dk. 67), İlderen Kağan Tüfek (Emre Öztürk dk. 67), Ömer Kaya, Enes Bahar, Emre Akgöz, Kaan Aşık, Muzaffer Furkan Sarıkaya (Muhammed Tarık Tiryaki dk. 46), Ömer Buğra Tiryaki (Alican Koçer dk. 46)

Kayseri İdman Yurdu: Furkan Çakıbey, Nuri Avcı, Şabancan Deveci, Mehmet Topal (Hasan Emre Çoruk dk. 30), Rahim Özlü (İbrahim Yavuz dk. 75), Mustafa Karakaya, Yusuf, Enes Aslan (Melih Ulu dk. 60), Ahmet, Hanifi Can Söğüt, Umut Akkaya,

Goller: Mustafa Yıldırım (dk. 22,61,69,88), Enes Bahar (dk. 33), Muhittin Bahar (dk. 40) (Yavru Aslanspor), Umut Akkya (dk. 67) (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yıldırım, Kayseri Şeker, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement