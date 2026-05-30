Yavru Aslanspor'un Şampiyonluğu
Yavru Aslanspor'un Şampiyonluğu

Yavru Aslanspor'un Şampiyonluğu
30.05.2026 12:21
Yavru Aslanspor, 2. Amatör Küme'de liderliğini koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme takımlarından Yavru Aslanspor mutlu sona ulaştı.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu lideri Yavru Aslanspor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yavru Aslanspor ligin 11. haftasında oynadığı maçta Talas Denizspor'u 6-1 mağlup ederek 30 puana ulaştı. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Yavru Aslanspor, namağlup yoluna devam ediyor. Oynadığı 10 maçta rakip filelere 60 gol atan Yavru Aslanspor kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

54 averajla zirvede yer alan Antrenör Serkan Akpınar yönetimindeki Yavru Aslanspor, kalan son 3 haftada 2 maça çıkacak ve ardından sezonu kapatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yavru Aslanspor'un Şampiyonluğu - Son Dakika

