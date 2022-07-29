Fenerbahçe'nin, Makedon sol bek ve sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski ile ilgilendiği öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye önerildi. Alioski'nin temsilcisi transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu tarafı Fenerbahçe'nin vereceği yanıt bekleniyor.
30 yaşındaki Makedon futbolcunun ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı. Leeds United formasıyla adından söz ettiren oyuncu son olarak Al Ahli forması giydi. 1.73 boyundaki sol ayaklı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 6 gol 9 asist ile oynadı.
Son Dakika › Spor › Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi... - Son Dakika