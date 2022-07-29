Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi... - Son Dakika
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Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...

29.07.2022 16:17

Yaz transfer dönemi başlangıcından bu yana adı Süper Lig devleriyle anılan Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın. 30 yaşındaki sol bek oyuncusunun menajeri, görüşmeleri ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin, Makedon sol bek ve sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski ile ilgilendiği öğrenildi.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye önerildi. Alioski'nin temsilcisi transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu tarafı Fenerbahçe'nin vereceği yanıt bekleniyor.

DEVLERLE İSMİ ANILMIŞTI

30 yaşındaki Makedon futbolcunun ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı. Leeds United formasıyla adından söz ettiren oyuncu son olarak Al Ahli forması giydi. 1.73 boyundaki sol ayaklı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 6 gol 9 asist ile oynadı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi... - Son Dakika
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