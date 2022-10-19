Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor

Icardi, Mertens ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde hız kesmeye niyeti yok. Sarı-kırmızılıların hedefinde şimdi de Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay var.

DEPAY İÇİN NABIZ YOKLANDI

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre,Yazın Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Haberde, Barcelona ile hala sözleşmesi olan ancak yedek kulübesinden çıkamayan Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili kararın Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tarafından verileceği ifade edilirken Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı ve Dünya Kupası'nın ardından girişimlere başlamayı planladığı yazıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2023 Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Memphis Depay'ın, serbest konumda olup istediği kulübe gitme seçeneğini de düşündüğü ifade edildi.