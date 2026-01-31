Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan'dan takımına eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan'dan takımına eleştiri

Haberin Videosunu İzleyin
Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan\'dan takımına eleştiri
31.01.2026 22:54  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan\'dan takımına eleştiri
Haber Videosu

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yedikleri gollerin amatörce olduğunu belirten Atan, ''Yediğimiz goller ise amatörce. İki golü de yememeliydik. İlk golde üç oyuncu birbirine girdi. Top rakipte kaldı. İkinci golde de, o bölüme kadar güvenli duruyorduk. Maç bize gelmişti.'' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

'ÇOK İYİ, CANLI VE ENERJİK BAŞLADILAR'

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçtan önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın bir 11'ini tercih etsem, geçen haftakini ederdim. Bazen oyun böyle. Beşiktaş yanlıştan doğruyu buldu. Eyüp maçının ikinci yarısındaki 11, analizlerini yaptığımız ve beklediğimiz 11 karşımıza geldi. Çok iyi ve canlı, enerjik başladılar. İyi baskıya geldiler. Biz bugün savunma anlamında çoğu şeyi doğru yaptık. Baskıya çıkmaya çalıştığımız yerde çok fazla enerjik oyuncuları var. Hareketli oyuncuları var. 3-1-6'ya dönüyorlar. Birebir eşleşmek zorlaştı. Bekleme pozisyonunda neredeyse Cengiz'in kafa vuruşu dışında bir şey vermedik. Attığımız gol birinci sınıf bir gol oldu. Mükemmel bir gol attık.' dedi.

Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan'dan takımına eleştiri

'AMATÖRCE GOL YEDİK'

Yedikleri gole değinen deneyimli hoca, 'Yediğimiz goller ise amatörce. İki golü de yememeliydik. İlk golde üç oyuncu birbirine girdi. Top rakipte kaldı. İkinci golde de, o bölüme kadar güvenli duruyorduk. Maç bize gelmişti. Ceza alanında etkiliydik. Maç bize gelirken Orkun çok güzel bir gol oldu. Üzgünüz tabii ki. Oyun iyi bana göre. Bugün yine eksiklerimiz vardı ama disiplinli, sahada iyi duran, ne oynadığı belli olan, organizasyonları deneyen ve golü atan bir Konyaspor vardı. Kazanamıyoruz, kazanmamız lazım. Önce kupa maçımız var. Göztepe maçı final gibi bir maç. Bu iki maça konsantre olup yola devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

'BASKI OLUŞTURUYOR'

Ligde dokuz maçtır galibiyete hasret kalmaları hakkında konuşan 45 yaşındaki teknik adam, "Kazanamama durumu baskı oluşturuyor. Oyuncularımızın rahat davranmalarını istesek, kaosa girmeden çalıştıklarımıza odaklı oynamaya yöneltsek de Kayserispor maçında yenilen, Eyüpspor maçında ilk yarı 3-0, 4-0 olurdu. Oyun iyi mi, iyi. Gelişiyoruz. Skora taşımalıyız. Uzun bir seri oldu, farkındayız. O yüzden Göztepe maçı çok önemli." sözlerini sarf etti.

Çağdaş Atan, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan'dan takımına eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 00:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan'dan takımına eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.