Yedikleri gollere tepkili! Çağdaş Atan\'dan takımına eleştiri

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

'ÇOK İYİ, CANLI VE ENERJİK BAŞLADILAR'

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçtan önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın bir 11'ini tercih etsem, geçen haftakini ederdim. Bazen oyun böyle. Beşiktaş yanlıştan doğruyu buldu. Eyüp maçının ikinci yarısındaki 11, analizlerini yaptığımız ve beklediğimiz 11 karşımıza geldi. Çok iyi ve canlı, enerjik başladılar. İyi baskıya geldiler. Biz bugün savunma anlamında çoğu şeyi doğru yaptık. Baskıya çıkmaya çalıştığımız yerde çok fazla enerjik oyuncuları var. Hareketli oyuncuları var. 3-1-6'ya dönüyorlar. Birebir eşleşmek zorlaştı. Bekleme pozisyonunda neredeyse Cengiz'in kafa vuruşu dışında bir şey vermedik. Attığımız gol birinci sınıf bir gol oldu. Mükemmel bir gol attık.' dedi.

'AMATÖRCE GOL YEDİK'

Yedikleri gole değinen deneyimli hoca, 'Yediğimiz goller ise amatörce. İki golü de yememeliydik. İlk golde üç oyuncu birbirine girdi. Top rakipte kaldı. İkinci golde de, o bölüme kadar güvenli duruyorduk. Maç bize gelmişti. Ceza alanında etkiliydik. Maç bize gelirken Orkun çok güzel bir gol oldu. Üzgünüz tabii ki. Oyun iyi bana göre. Bugün yine eksiklerimiz vardı ama disiplinli, sahada iyi duran, ne oynadığı belli olan, organizasyonları deneyen ve golü atan bir Konyaspor vardı. Kazanamıyoruz, kazanmamız lazım. Önce kupa maçımız var. Göztepe maçı final gibi bir maç. Bu iki maça konsantre olup yola devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

'BASKI OLUŞTURUYOR'

Ligde dokuz maçtır galibiyete hasret kalmaları hakkında konuşan 45 yaşındaki teknik adam, "Kazanamama durumu baskı oluşturuyor. Oyuncularımızın rahat davranmalarını istesek, kaosa girmeden çalıştıklarımıza odaklı oynamaya yöneltsek de Kayserispor maçında yenilen, Eyüpspor maçında ilk yarı 3-0, 4-0 olurdu. Oyun iyi mi, iyi. Gelişiyoruz. Skora taşımalıyız. Uzun bir seri oldu, farkındayız. O yüzden Göztepe maçı çok önemli." sözlerini sarf etti.