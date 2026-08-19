Yelken 470 Mix Dünya Şampiyonası Tamamlandı
Türkiye, Japonya'daki şampiyonada Efe Tulçalı ve Defne Danişmend ile 25. sırayı aldı.
Yelken 470 Mix Dünya Şampiyonası, Japonya'nın Enoshima adasında tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon Enoshima Yat Limanı'nda gerçekleştirildi.
Şampiyonada 74 ekip mücadele ederken Türkiye'yi Efe Tulçalı ve Defne Danişmend ikilisi temsil etti.
Eleme serisini 34. sırada tamamlayan milli sporcular, final serisinde ise 25. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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