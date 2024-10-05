Yelken Federasyonu Toplantısı Çeşme'de

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğindeki toplantının federasyon başkanı Özlem Akdurak'ın yönetiminde yapıldığı belirtildi.
Gençlik ve olimpik sınıfların yanı sıra, sportif faaliyetler, amatör denizci eğitimleri, erasmus plus projeleri, eğitim faaliyetleri ve komite sınıflarının değerlendirildiği bildirildi.
Gelecek yıla dair planların da konuşulduğu kaydedildi.
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