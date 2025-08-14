Yelken Festivali Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yelken Festivali Sonuçlandı

Yelken Festivali Sonuçlandı
14.08.2025 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hareketli Salma Yarışları tamamlandı, rüzgar nedeniyle üçüncü yarış iptal edildi.

13. TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında, 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen Hareketli Salma Kategorisi yarışları tamamlandı. 14 Ağustos'ta yapılması planlanan üçüncü yarış ise rüzgar şiddetinin artması nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi.

Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde, 12-13 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 210 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen mücadeleler, ilk iki gün rekabetin yüksek olduğu parkurlarda heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak son gün, rüzgar hızının güvenlik limitlerini aşması nedeniyle start verilemedi ve seri bu şekilde tamamlandı. 7-20 yaş aralığındaki sporcuların neşesi, enerjisi ve aralarındaki tatlı rekabet, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Disiplinli davranışları ve özgüvenleriyle dikkat çeken genç ve minik yelkenciler, Marmara Denizi'nin açıklarında cesurca mücadele ederek yelken sporunun geleceği hakkında umut verdi.

Hareketli Salma kategorilerinde kazananlar belli oldu

Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarındaki yelken kulüplerinden sporcular da katıldı. İki gün süren heyecan dolu mücadelelerin sonunda dereceye giren isimler açıklandı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), bu yıl da Hareketli Salma sınıflarını programa dahil ederek organizasyonun çeşitliliğini ve kapsayıcılığını pekiştirdi.

Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- Optimist Sınıfı

1- Piraye Büyükacaroğlu - İstanbul Yelken Spor Kulübü

2- Ateş Canuysal - Ferdi

3- Ada Vera Tüfekçiler - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

13. Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- ILCA 4

1- Can Üçsel - İstanbul Yelken Spor Kulübü

2- Ercüment Asilkan Öğüt - Ferdi

3- Zeynep Alpartun - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

13. Hareketli Salma Kategorisi Dereceye Giren Sporcular- ILCA 6

1- Dimitro Svisthchov - Ukrayna

2- Sinan Uslu - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

3- Ece Tüzün - Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi

Yat sınıfında Çınarcık'tan Boğaz'a uzanan heyecan

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın yat sınıfı yarışları ise 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında verilecek startla başlayacak. 16 Ağustos'ta şamandıra yarışıyla devam edecek mücadele, 17 Ağustos'ta Boğaz Yarışı ile final yapacak. İstanbul Boğazı, yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle unutulmaz bir manzaraya ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, istanbul, Yaşam, Tayk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yelken Festivali Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 21:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Yelken Festivali Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.