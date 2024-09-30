Yelken Ligi 1. Ayak Yarışları İzmir\'de Tamamlandı

Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Junior Yarışları İzmir'de sona erdi.

Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 220 sporcu mücadele etti.

Optimist Junior genel kategorisinde ilk 3 sıra Can Ersan (Göztepe), Kerem Kılıç (Arkas Çeşme Yelken), Deniz Ali Yıldız'dan (Pendik Deniz Yat ve Yelken) oluştu.

Maya Karabat'ın (Galatasaray) ilk sırada yer aldığı kızlarda ise Asya Mira Yapan (Arkas Çeşme Yelken) ikinci ve Deniz Acele (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) üçüncülüğü elde etti.