Yelkencioğlu'ndan Hakem Açıklamaları - Son Dakika
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Yelkencioğlu'ndan Hakem Açıklamaları

Niyazi Yelkencioğlu, Vincic'in performansını sorguladı ve güvenlik tedbirlerini eleştirdi.

26.02.2025 19:31
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- Niyazi Yelkencioğlu: "Vincic, Türk hakemlerden daha fazla ne yaptı?"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu:

"Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu"

"Sponsorluk konusunda eskisinden daha dikkatliyiz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi müsabakasını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansıyla ilgili, "Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı" dedi.

Galatasaray ile akıllı ev aletleri üreten bir marka arasında düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçında alınan güvenlik tedbirleriyle alakalı konuşan Yelkencioğlu, "Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki ilk devre Fenerbahçe'nin stadında oynadığımızda böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu, nasıl içeri girdi, onları da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sponsorluk konusunda eskisinden daha dikkatliyiz"

Galatasaray'ın bazı sponsorluk anlaşmalarının eleştiri konusu olmasına yönelik gelen soru üzerine de Niyazi Yelkencioğlu, "Yarın ne çıkacağı konusunda bilemediğimiz olayların tabii önüne geçemiyoruz ama elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, incelemeleri yapıyoruz. Eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda" cevabını verdi.

"Vincic, Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı?"

Sarı-kırmızılı yönetici, son olarak Fenerbahçe ile oynadıkları derbi müsabakasının Sloven hakemi Slavko Vincic'in performansına da değinerek, "Trabzonspor ve Beşiktaş bu maçı görselerdi yabancı hakem istemeyebilirlerdi. Biz çok büyük özelliğini görmedik. Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı. Ne taraftan baktığınıza bağlı. Yapılan faullerde genellikle bizim aleyhimize diye gördük, verilen kartlarda da öyle. Biz, federasyona 'iyi hakem istiyoruz' demiştik ama tek şartımız vardı. O da 'bu olmasın' demiştik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti. Bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum. Kararı Türk kamuoyuna bırakıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

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