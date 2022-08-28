Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası - Son Dakika
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Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası

28.08.2022 13:38
Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası

Yelkende, 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü oldu.

Yelkende, 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü oldu.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Ledro Gölü'nde yapılan şampiyona bugün sona erdi.

16 ülkeden 64 sporcunun yer aldığı şampiyonanın son yarış gününde hava koşulları nedeniyle yelkenciler denize açılamadı.

Antrenörler Alican Selcik ve Gökhan Durkal yönetimindeki Ege Erdemli, Sarp Süleyman Yusuf Özen, Derin Bartan, Defne Isabel Ramirez Zambrano oluşan milli takım, ilk yarışlardaki performansıyla şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası - Son Dakika
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