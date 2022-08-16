A.Konyaspor'dan Eskişehir'de oynanması beklenen maç için İstanbul talebi - Son Dakika
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A.Konyaspor'dan Eskişehir'de oynanması beklenen maç için İstanbul talebi

16.08.2022 13:31
A.Konyaspor'dan Eskişehir'de oynanması beklenen maç için İstanbul talebi

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanması beklenen A.Konyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, maçın İstanbul'da oynanmasını talep etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanması beklenen A.Konyaspor- Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, maçın İstanbul'da oynanmasını talep etti.

Bu sene Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının ardından TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda stadyum zemininin, futbol oynamaya müsait olmadığı raporlandı. Stadyum zemininin futbolcu sağlını tehdit ettiği gerekçesiyle alınan karardan dolayı A.Konyaspor - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda zemin onarım çalışmaları devam ederken, A.Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı bir sonraki iç saha maçının da Eskişehir'de oynanması için görüşmeler sürüyor.

"Fikstür değişikliği yapılmasını istedik"

Eskişehir'de oynanan A.Konyaspor - Medipol Başakşehir FK maçının ardından tarafsız sahada oynamaları hakkında sosyal medyada açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, zeminde yapılan çalışmaların yetişmemesi durumda bir sonraki iç saha maçının İstanbul'da oynamak istekilerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na fikstür değişikliği için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özgöçen, "Fenerbahçe maçı için taraftarımızdan gelen istek ve bizim değerlendirmelerimiz neticesinde fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Bir sonraki maç İstanbul'da, ikinci yarıdaki maç Konya'da oynanacak şekilde. TFF henüz cevap vermedi. Cevaba göre hareket edeceğiz" dedi.

29 Ağustos tarihinde oynanacak olan A.Konyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig maçının, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilme ihtimali sürüyor. Görüşmeler devam ederken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek cevabı merakla bekliyor. - ESKİŞEHİR

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Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Eskişehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A.Konyaspor'dan Eskişehir'de oynanması beklenen maç için İstanbul talebi - Son Dakika

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