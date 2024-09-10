Yeni Malatyaspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Bolu'daki kampta maça hazırlanan sarı-siyahlı takım, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı.
Antrenmanı, kulüp başkanı Adil Gevrek de izledi.
Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK müsabakası, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
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