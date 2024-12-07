Yeni Malatyaspor Başkanı Altınok\'tan Borç Açıklaması: \'Ligden Çekilmeyi Düşünüyoruz\'

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Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altınok, kulübün güncel borcunun 20 milyon dolar olduğunu belirterek, FIFA'daki 36 dosyanın 10 milyon dolara çözülebileceğini öncelikli hedeflerinin hakları saklı kalmak kaydıyla takımı ligden çekmek olduğunu söyledi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Altınok, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altınok, kulübün güncel borcunun 20 milyon dolar olduğunu ve FIFA'daki 36 dosyanın 10 milyon dolara çözülebileceğini açıkladı. Altınok, öncelikli hedeflerinin takımın hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilmek olduğunu belirtti. Altınok, kulübün maddi zorluklarına rağmen, takıma katkı sağlamak adına çaba sarf ettiklerini vurguladı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in elektrik borcunu ödediğini belirtti.

Başkan, kulübün borcunun büyük kısmının eski oyunculara ait alacaklardan kaynaklandığını, bu borcun yarısının çözülmesi için görüşmeler yapıldığını ifade etti. Ayrıca, kulübün gelirlerinin yok denecek kadar düşük olduğunu ve TFF ile de ligden çekilme talebinde bulunduklarını söyledi. TFF Başkanı ile yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanının müdahalesi ile bu kararın alınabileceği ifade edildi.

Altınok, takımın geleceği için birlik ve beraberlik mesajları vererek, tüm Malatya halkının desteğini beklediklerini dile getirdi. Kulübün yaşadığı zorlukları aşabilmek için hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı. - MALATYA