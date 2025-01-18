Yeni Malatyaspor'da Çalkantılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Yeni Malatyaspor'da Çalkantılar Devam Ediyor

Yeni Malatyaspor\'da Çalkantılar Devam Ediyor

Kulüp başkanı istifa etti, oyuncular ayrılıyor; Yeni Malatyaspor'da kriz derinleşiyor.

18.01.2025 12:00
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Trendyol 1. Lig'in son sırasında eksik 21 puanda ve borç batağında bulunan Yeni Malatyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Kulüp Başkanı Şahin Altınok'un da istifa ettiği kulüpte oyuncular da bir bir sözleşmelerini fesh ederek ayrılıyor.

Yeni Malatyaspor'da son günlerde yaşanan ayrılıklar, camiada büyük yankı uyandırıyor. Takımın önemli oyuncularından Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş ve Erşan Yaşa, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Bu ayrılıkların ardından Ferhat Canlı, Burak Efe Yaz ve Mehmet Taştan da sezon sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Taraftarlar, kulüpte yaşanan bu ayrılıkların ardından takımın geleceği için endişe duyuyor.

Süper Lig'de yaşadığı başarılı dönemlerinin ardından 1. Lig'e düşen ve borç batağından bir türlü çıkamayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ligden çekilme talebinde bulundu. Ancak bu talebe TFF tarafından sıcak bakılmadığı öğrenilirken kulüp başkanı Şahin Altınok da istifa kararı aldı ve kulüp yeniden olağan üstü genel kurula gitme kararı aldı.

FIFA'da bulunan dosyalar nedeniyle 18 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, puan tablosunda eksi 21 puanla son sırada yer alıyor. Bir önceki mali genel kurulda borcu 744 milyon TL olarak açıklanan kulübün, kur farkı kaynaklı borcu şu anda 711 milyon TL'ye düştü. FIFA ve TFF'de bulunan dosyalardan kaynaklanan borç ise 628 milyon TL olarak güncellendi.

Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu bu mali ve sportif kriz, camiada derin bir endişeye neden olurken, kulüp yönetimi bu zor dönemi atlatmak için çıkış yolu arıyor. Olağanüstü genel kurulun, kulübün geleceği açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Çalkantılar Devam Ediyor - Son Dakika

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