Yeni Malatyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan sarı-siyahlıların antrenmanı pas çalışmasıyla sona erdi.
Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, idmanın ardından kampa girdi.
Malatya ekibi, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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