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Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki

13.01.2022 14:55

- Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki 'Kayısı gözlerin iyi görmesini sağlar' pankartı ile TFF'ye tepki Spor Toto Süper Lig'de hakem hatalarının yaşandığını belirten Yeni Malatyaspor kulüp avukatları, yöneticilerin ve futbolcuların mağduriyetlerini dile getirmek amacıyla...

- Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki

'Kayısı gözlerin iyi görmesini sağlar' pankartı ile TFF'ye tepki

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de hakem hatalarının yaşandığını belirten Yeni Malatyaspor kulüp avukatları, yöneticilerin ve futbolcuların mağduriyetlerini dile getirmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde basın açıklaması yaptı. 'Kayısı gözlerin daha iyi görmesini, zihnin daha iyi çalışmasını sağlar' yazılı pankart açan ve getirdikleri Malatya kayısısını TFF'ye hediye edeceklerini belirten avukatlar, açıklamalarında TFF'ye tepkilerini dile getirdi.

Yeni Malatyaspor avukatları, Süper Lig'de son zamanda hakem hatalarının yaşandığını belirterek, yaşadıkları mağduriyetlere karşı TFF önünde basın açıklaması yaptı. Kulüp avukatları, yanlarında getirdikleri Malatya kayısısı ile hakemlere tepkide bulundular. 'Kayısı gözlerin daha iyi görmesini, zihnin daha iyi çalışmasını sağlar' yazılı pankart açan avukatlar, aynı zamanda yanlarında getirdikleri kayısıları TFF'ye hediye edeceklerini söyledi.

"Kayısı hem zihne hem de göze iyi gelir. Maçlardan önce hakemlere ikram edilmek üzere federasyona hediye edeceğiz"

Yaşadıkları mağduriyetleri belirterek basın açıklamasında bulunan Yeni Malatyaspor avukatı Hasan Kocabey, "Süper Lig'de son dönemlerde yaşanan hakem hatalarından dolayı futbol kulüplerinin, yöneticilerin ve en fazla futbolcuların ne kadar mağdur olduğunu herkes şu aşamada görüyor. Bu mağduriyeti en fazla yaşayan kulüplerin başında Yeni Malatyasporumuz gelmekte. Özellikle geçen hafta Trabzon maçında son saniyede verilmeyen penaltımız ondan önceki ay yine Kayseri maçında verilmeyen penaltı ve ondan sonra Kayseri'nin gol atarak iki puanımızın heder olması durumları ve başka birçok maçlar dikkate alındığında Malatyasporumuzun bu sezon içerisinde birçok maçta hakkının yenildiğini görüyoruz. Biz şurada Türk futbolu adına hatalarıyla artık anılmak istemediğimizi, Malatyasporlular olarak ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği olarak bu gidişe bir dur demek için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir dilekçeyle şikayetlerimizi bildireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu, toplumun algısında şampiyon zaten belli ve düşecek takımlar zaten belli bir algıyı silmelidir. Toplumun algısı Türk Futbolu'na en fazla zarar veren durumdur. Ben burada sadece hakkı yenen, mağdur olan takımların ve özellikle Malatyasporluların sesini yükseltmesinden ziyade hanelerine haksız olarak puanlar katan, özellikle geçen hafta Trabzon maçında verilmeyen penaltıdan dolayı üç puanı hanelerine katan ve haksız şekilde üç puanı alan takımların da seslerini yükseltmelerini istiyorum. Yani Trabzonspor şahsında bir şekilde bir puan da olsa, üç puan da olsa alan takımların ben bu puanı haneme katmak istemiyorum, ben bu şekilde şampiyon olmak istemiyorum tarzında aslında en büyük serzenişleri göstermeleri gerekir. Fair play kuralları gereği ben Trabzonspor maçında son dakikadaki penaltının verilmesiyle ilgili olarak hem futbolcuların, hem yöneticilerin seslerini çıkarmalarını istemiştim. Ama maalesef bunlar olmadı. Bu gidişe bir dur dememiz lazım. Malatyalılar olarak, bir milyon nüfuslu Malatyalı, en az o kadar da dışarıda yaşayan Malatyalılar olarak Malatyaspor'un hakkını yedirmeyeceğiz. Bu dilekçemizle birlikte sadece hakemlerin cezalandırılması değil, bu zihniyetin de değiştirilmesi için bugün yaptığımız başvurunun ve eylemin bir başlangıç olmasını istiyoruz. Biz yarın çocuklarımıza bu dönemde Türk Futbolu için kötü bir anı bırakmak istemiyoruz. Kötü hatıralarla anılmasını istemiyoruz. Bizim yaptığımız eylemle birlikte diğer bütün kulüplerin, taraftarların ve yöneticilerin de harekete geçerek bu zihniyetin ve bu hatalarla ilgili olarak hak kayıplarının ortadan kalkmasını istiyoruz. Aynı zamanda bugün federasyona Malatya'mızın kayısısını hediye edeceğiz. Çünkü kayısı biliyorsunuz hem zihne iyi gelir hem de göze iyi gelir. Maçlardan önce hakemlere ikram edilmek üzere federasyona hediye edeceğiz. Her maçtan önce özellikle VAR hakemlerine, orta hakemlere bu kayısının ikram edilmesini istiyoruz ki herkesin ekran başındaki çocukların dahi görebildiği fakat VAR olmasına rağmen inceleme ve gözlem olmasına rağmen görülmeyen penaltıların ve faullerin ve pozisyonlarla ilgili olarak da kayısıyı hakemlere ikram edilmek üzere federasyonumuza hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki
Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki
Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'un avukatlarından TFF'ye kayısılı tepki - Son Dakika
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