Yeni Mersin İdman Yurdu holiganları Eskişehir'i adeta yakıp yıktı - Son Dakika
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Yeni Mersin İdman Yurdu holiganları Eskişehir'i adeta yakıp yıktı

01.05.2023 15:25

Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu arasında oynanan karşılaşmada gerçekleşen olaylarda holiganlar hem polise hem de stada zarar verirken, yaşanan uzun süreli arbede anı, kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

TFF 3. Lig 31. haftasında dün Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Es-es, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye saha dışında gerçekleşen olaylar damga vurdu.

TARAFTARLAR MAÇ ÖNCESİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İddiaya göre takımlarını desteklemek için Eskişehir'e gelen Mersinli taraftarlar, Porsuk Bulvarı üzerindeki köprüye pankartlarını asıp, sosyal medyadan 'Şampiyonluk bayrağımız Eskişehir semalarında. Herkese gider, inan fark etmez' başlıklı paylaşımı yaptı. Ardından iki takımın taraftarları arasında gerginlik başladı. Maç saatinin yaklaşması ile stada doğru yürüyen Mersinli bir taraftar, sosyal medyada paylaştığı görüntüde 'Eskişehirli arıyoruz' ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında kovalamaca ve zaman zaman kavga yaşandı.

MERSİNLİ TARAFTARLAR STADA ZARAR VERDİ

Yine iddiaya göre maçın başlamasıyla kendilerine ayrılan deplasman tribününde maçı izleyen Mersinli taraflar, Eskişehirspor'un attığı gollerden sonra adeta çılgına döndü. Gol anonsunun yapıldığı anda sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mersinli taraftarların koltuk ve koruma plakaları başta olmak üzere stada zarar verdiği görüldü.

POLİSLER YARALANDI

Mersinli taraftar ile Eskişehirsporlu yönetim arasında da gerilim yaşanırken, kayda alınan görüntülerde taraftarların söktükleri koltukları fırlattığı görüntülere yansıdı. Takımlarının geri düşmesiyle iyice gerilen Mersinli taraftarların, kendi aralarında kavga ettikleri de öğrenildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda özellikle bazı kadın ve çocuk taraftarların ezilme tehlikesi geçirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olaylı geçen maç sonrası stattan ayrılan taraftarların görevli polisleri de yaraladığı görüntülendi.

YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Her karış toprak benim düşüncesiyle diyorumki il il kültür seviyesi değişiyo ki Erzurumlu olarak Eskişehir de yaşamak isterim ki kültür kokan bi şehir kültür kokan bir il medyada sosyal medyada olaysız huzur dolu bi yer diye biliyom Cevap Yaz 25 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdman Yurdu holiganları Eskişehir'i adeta yakıp yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Mersin İdman Yurdu holiganları Eskişehir'i adeta yakıp yıktı - Son Dakika
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