Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor

14.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İspanya ve Fransa'nın ligleri 2025-26 sezonuna yarın start veriyor.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Fransa'da (Ligue 1) 2025-26 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında, son şampiyon Liverpool, sahasında Bournemouth ile TSİ 22.00'de karşılaşacak. La Liga'da yeni sezon heyecanı Girona- Rayo Vallecano (TSİ 20.00) ve Villarreal-Real Oviedo (TSİ 22.30) maçlarıyla başlarken, Ligue 1'de ise sezonun açılışını Rennes ile Marsilya TSİ 21.45'te yapacak.

Üç ligin ilk hafta programları şöyle:

İngiltere Premier Lig

Yarın: Liverpool-Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi: Aston Villa-Newcastle United, Brighton&Hove Albion- Fulham, Sunderland- West Ham United, Tottenham- Burnley, Wolverhampton- Manchester City

17 Ağustos Pazar: Chelsea-Crystal Palace, Nottingham Forest-Brentford, Manchester United-Arsenal

18 Ağustos Pazartesi: Leeds United-Everton

İspanya La Liga

Yarın: Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Real Oviedo

16 Ağustos Cumartesi: Mallorca- Barcelona, Alaves- Levante, Valencia-Real Sociedad

17 Ağustos Pazar: Celta Vigo- Getafe, Athletic Club-Sevilla, Espanyol-Atletico Madrid

18 Ağustos Pazartesi: Elche-Real Betis

19 Ağustos Salı: Real Madrid-Osasuna

Fransa Ligue 1

Yarın: Rennes-Marsilya

16 Ağustos Cumartesi: Lens- Lyon, Monaco- Le Havre, Nice-Toulouse

17 Ağustos Pazar: Brest- Lille, Angers- Paris, Auxerre- Lorient, Metz- Strasbourg, Nantes-PSG

Liverpool, transferde kesenin ağzını açtı

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekipleri şu ana kadar 2,4 milyar avro harcama yaparken, listenin zirvesinde geçmiş yılların aksine agresif bir transfer politikası izleyen ve kasasından 300 milyon avro çıkan Liverpool yer aldı.

Ada'nın transfer rekorunu kırarak 125 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i renklerine bağlayan son şampiyon, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez ile beklerini, Hugo Ekitike ile de hücum hattını güçlendirdi.

Transferde hız kesmeyen "Kırmızılar", Newcastle United'da forma giyen İsveçli golcü Alexander Isak için teklifini 127 milyon avroya kadar çıkarırken, stoper mevkisinde takımdan ayrılan Jarell Quansah'ın boşluğunu Crystal Palace'tan Marc Guehi ya da Parma'nın 18 yaşındaki futbolcusu Giovanni Leoni ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Liverpool, 70 milyon avroya Bayern Münih'e giden Luis Diaz'ın yanı sıra Darwin Nunez, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton ve Nat Phillips ile yollarını ayırdı.

Arsenal ve Manchester United'ın harcamaları yarım milyar avroya yaklaştı

Teknik direktör Mikel Arteta ile şampiyonluk yarışının yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen Arsenal, Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard ve Kepa Arrizabalaga için 225 milyon avro harcadı.

Giden futbolcularından şu ana kadar kasasına sadece 8 milyon avro giren Kuzey Londra temsilcisi, Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior, Albert Sambi Lokonga ve Leandro Trossard'ı göndermeye hazır.

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligi küme düşme hattının hemen üstünde bitiren Manchester United, 230 milyon avroluk harcamasıyla bu yıl da transferin hareketli takımları arasında yer aldı.

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha ile yeni bir hücum hattı planlayan Portekizli teknik adam Ruben Amorim, alıcı çıkması halinde Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony ve Tyrell Malacia'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Chelsea, Garnacho ile yakından ilgileniyor.

Chelsea, satmadan alamıyor

Finansal fair-play kriterleri nedeniyle UEFA'nın yakın markaja aldığı Chelsea, Noni Madueke ve Joao Felix başta olmak üzere 10 futbolcusundan 232 milyon avro bonservis bedeli elde ederken, aralarında Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap ve Estevao'nun yer aldığı yeni transferler için 280 milyon avro harcadı.

Bu yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak yeni sezon öncesi rakiplerine güçlü bir mesaj veren Londra ekibinde Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Christopher Nkunku ve Tyrique George takımdan ayrılabilir.

Premier Lig'de şampiyonluklara ambargo koyduğu yılların ardından geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, rakiplerine göre sakin bir transfer dönemi geçiriyor.

Jack Grealish'i Everton'a kiralayan Manchester City, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford ve Sverre Nypan için 180 milyon avro harcadı.

La Liga ve Ligue 1'de yaz transfer dönemi sakin geçiyor

Premier Lig'in aksine daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren Akdeniz ülkeleri İspanya ve Fransa'da, şu ana kadar LaLiga takımları 520, Ligue 1 ekipleri ise 480 milyon avro harcadı.

Manchester United'dan Marcus Rashford'u kiralayan LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, bonservis ödediği tek transferini 25 milyon avroya kaleci Joan Garcia'yı alarak yaptı. Buna karşılık takımdan Pau Victor, Alex Valle ve Pablo Torre'nin gitmesine izin veren Katalan ekibinin kasasına 23 milyon avro girdi.

Bayer Leverkusen'e tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getiren Real Madrid, stoper Dean Huijsen'e 62.5, sol bek Alvaro Carreras'a 50 milyon, kanat oyuncusu Franco Mastantuono'ya 45 milyon avro olmak üzere tüm transferlerine toplam 168 milyon avro bütçe ayırdı.

Kadrosuna yeni sezon öncesi 9 futbolcu katan Atletico Madrid ise, 175 milyon avroyla en fazla harcama yapan takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ise stoper Ilya Zabarnyi ve kaleci Lucas Chevalier ikilisine 103 milyon avro harcadı.

Kaynak: AA

İngiltere, La Liga, İspanya, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.