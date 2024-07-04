TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin 18 Temmuz\'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldığı öne sürüldü. Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. 18 Temmuz'da yapılacak seçim öncesinde adaylığını resmen açıklayan isimler ise İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık olmuştu.

04.07.2024 19:50
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi aday olup olmayacağı merak konusu olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylık konusunda kararını verdiği iddia edildi.

ADAY OLMA KARARI ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı. Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Yeniden aday olacak mı? Mehmet Büyükekşi kararını verdi

KİMLER ADAY OLDU?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık, 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler oldu.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, İsmail Uyanık, Erdal Alkış, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz: çok başarılı olduğu için kaybeder inşallah 29 2 Yanıtla
  • Mustafa Naz: Biz bosuna demedik morinhoya karsilik gs buyukeksiyle 2 yillik kontrat yaptigini.bosuna transfer yapmayin ali koc 21 8 Yanıtla
    Musab Özkan: Servet Yardımcı gelsin yine biz Şampiyon olacağız 5 4 Alpi: Servet yardımcı ,Nihat Özdemir , m. Ali Aydınlar farketmez hepsinde yine biz şampiyon olduk kim gelirse gelsin anlamadıkları bu işte biz en büyüğüz ..5. Yıldızımız hayırlı olsun şimdiden 0 0
  • Serkan Beyhan: “FUTBOLDA GURUR ONUR OLMAZ” DİYE BİR TABİRİN BAŞLANGICINA TARİHTE TANIKLIK EDİYORUZ. DÜNYA ŞAMPİYONU BİLE OLSAN SEVİLMEDİĞİN YERDE NE İŞİN VAR BE ADAM. SORUN ZATEN BAŞARI KONUSU DEĞİL ARTIK SEVİLMEYEN BİR KARAKTERE DÖNÜŞMÜŞ OLMAN. YAZIK 10 0 Yanıtla
  • Yalçın Döken: Ayakkabı satmaya devam et 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: eskiden yoneticlerde gurur vardi istenmeyen giderdi. simdi muhtar bile koltuga yapisiyor kalkmak istemiyor. 1 0 Yanıtla

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