Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni - Son Dakika
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Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe\'de mağlubiyetin 5 nedeni
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 yenilerek şok bir başlangıç yaptı. İşte mağlubiyetin 5 nedeni...

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’de alınan bu sürpriz mağlubiyetin perde arkasındaki kritik faktörler öne çıkıyor. İşte sarı-lacivertli ekibin sezona tatsız başlamasına yol açan 5 ana sebep:

1. AŞIRI VE ERKEN ROTASYON

Teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik Lyon mücadelesini düşünerek kadroda geniş bir rotasyona gitti. Ancak henüz sezonun ilk resmi lig maçında, takımın oyun ritmi ve uyumu tam oturmamışken yapılan bu radikal kadro değişiklikleri, saha içi organizasyonu olumsuz etkiledi ve Fenerbahçe'nin ön alan baskısını zayıflattı.

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

2. KANAT OYUNCULARININ SAVUNMA ZAFİYETİ

İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın kanatlardaki tercihleri, defansif anlamda ciddi aksaklıkları beraberinde getirdi. İki oyuncunun da beklerine yeterli desteği verememesi ve arkalarında bıraktığı boşluklar, Gençlerbirliği tarafından iyi değerlendirildi. Başkent temsilcisi özellikle hızlı hücumlarda kanat-merkez arasındaki alanlara efektif sızdı; Fenerbahçe savunması her iki golde de yerleşim ve müdahale zamanlaması açısından yetersiz kaldı.

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

3. TAKIM İÇİ OYUN RİTMİ VE BİRLİKTELİK EKSİKLİĞİ

Sezon başı olması nedeniyle oyuncular arasındaki uyum ve fiziksel tempo eksikliği belirgin şekilde sahaya yansıdı. Özellikle yeni ve yedek ağırlıklı dizilişin getirdiği kopukluklar, sarı-lacivertlilerin organize atak geliştirmesini engelledi.

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

4. GEÇİŞ HÜCUMLARINDA VERİLEN GENİŞ ALANLAR

Fenerbahçe'nin hücumdan savunmaya geçişlerde ağır kalması, Gençlerbirliği'nin tehlikeli kontra ataklar bulmasını kolaylaştırdı. Orta alandaki geniş boşluklar ve rakibin hızlı çıkışlarına zamanında yapılan müdahalelerin eksikliği, kalede görülen tehlikelerin başlıca nedeni oldu.

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

5. BİREYSEL HATALAR VE KONSANTRASYON KAYBI

Skor üstünlüğünü yakalama veya koruma anlarında yapılan basit top kayıpları ve savunma hattındaki konsantrasyon eksiklikleri, rakibin maça ortak olmasına ve öne geçmesine zemin hazırladı.

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Salih Altikat Salih Altikat:
    ben size yenilginin 5 sebebini söylüyorum 1 etyamcı hakemlerin Fenerbahçe’ye Venedikleri penaltılar 2 eyyamcı hakemlerin benzer pozisyonlarda rakibe ve Fenerbahçe’ye farklı yorumlaması 3 var hakemlerinin Fenerbahçe lehine olan pozisyonlar da kötlük oranlarının yükselmesi 4 Fenerbahçe’nin sattığı ve kiraladığı futbolcuların akıllarının ve ruhlarının sadece gittiği takıma ait olmaları bilinci ile oynamaları 5 İsmail kartalın önceki döneminde rotasyonla kaybettiği bilinç altında kalıp bunseferde Avrupayı düşünüp lifde kaybetmesi 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    yenildi mazeret yaratmayın fener taraftarını memnun etmeye çalışmayın gençler çok güzel mücadele etti bunu yazın ...samsunspor tarsftarı 0 1 Yanıtla
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