Yer bulamayınca cami avlularında yattılar! Güreş sevdalıları Kırkpınar'a akın etti - Son Dakika
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Yer bulamayınca cami avlularında yattılar! Güreş sevdalıları Kırkpınar'a akın etti

02.07.2022 10:14

Türkiye'nin dört bir yanından 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen güreş sevdalıları otellerde yer bulamayınca, yeşillik alanlarda ve cami avlularında konakladı.

Kırkpınar heyecanı yaşanan Edirne'de oteller tamamen doldu. Oda TV'de yer alan habere göre, Yurdun pek çok yerinden gelen güreşseverlerden bazıları otellerde yer bulamayınca çareyi araçlarında kalmakta ya da Er Meydanı yakınına kurdukları çadırlarda geçirmekte buldu.

CAMİ AVLUSUNA ÇADIR KURULDU

Sakarya'dan gelen Mithat Akkuş, otel ve pansiyonda yer bulamadıkları için cami bahçesine çadır kurduklarını söyledi. Kırkpınar'ı yıllardır takip ettiğini söyleyen Akkuş, çadırda kalmanın hem ekonomik hem de eğlenceli olduğunu belirtti. Edirne'yi ve Kırkpınar'ı çok sevdiklerini vurgulayan Akkuş, "Otellerde pansiyonlarda yer bulamadığımız için çadırlarımızda kalıyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Farklı illerden gelen arkadaşlarla bağ kuruyoruz ve dostluklar kuruyoruz. Memnunuz, Edirne'nin tarihi camileri de bizi buraya çekiyor" dedi.

Yer bulamayınca cami avlularında yattılar! Güreş sevdalıları Kırkpınar'a akın etti

"KIRKPINAR SEVDASI BİZİ BURALARA GETİRDİ"

İzmir'den gelen Ahmet Yılmazoğlu da otellerdeki doluluk nedeniyle çadırda kaldıklarını belirterek, "Güreş sevgisi dolayısıyla çadırda kalıyoruz. Sohbet ediyoruz, camide namazımızı kılıyoruz gündüzleri de güreşleri izliyoruz. Kırkpınar sevdası bizi buralara getirdi" ifadelerini kullandı.

Yer bulamayınca cami avlularında yattılar! Güreş sevdalıları Kırkpınar'a akın etti
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SON DAKİKA: Yer bulamayınca cami avlularında yattılar! Güreş sevdalıları Kırkpınar'a akın etti - Son Dakika
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