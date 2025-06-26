Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu ile Marko Guduric beraber kaldırdı.
Şampiyonluk töreninin ardından konserler düzenlendi. İlk olarak Hande Yener sahne alırken, sevilen şarkılarını söyledi. Daha sonra sırasıyla Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik ederek, şampiyonluğu kutladı.
Son Dakika › Spor › Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını - Son Dakika
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