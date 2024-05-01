Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Spor

Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor

Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor

Yeşilay'ın düzenlediği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla gerçekleştirilecek.

01.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:42
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Türkiye'nin en köklü ve etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay, sağlıklı yaşamın vurgulanması için saha çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Yeşilay'ın 2011 yılından beri düzenlediği ve Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs Pazar günü 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenecek olan bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanındaki bisikletseverleri bir araya getirerek bağımlılık konusunda farkındalık kazandırmak ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkı sağlayacak.

Etkinlik öncesi, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Osman Tatlıcılar ve Yeşilay Spor Kulübü Temsilcisi Erhan Aydın basın açıklaması yaparak, etkinliğin detaylarını paylaştı. Suat Arvas, etkinliğin her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severlerin katılımına açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla düzenleyeceğimiz on birinci Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisiklet severler ve Bursalılarla birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız."

Arvas, 11. kez pazar günü saat 10.30'da gerçekleştirecek bisiklet turunun; Yeşilay Şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenleneceğini belirtti, Suat Arvas, bisiklet turunun Bursa güzergahı ise, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp, Altıparmak Caddesi, Çekirge Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Acemler Kavşağı, İzmir Yolu Caddesi, Orhaneli Kavşağı, Lefkoşa Caddesi, Beşevler Kavşağı, Mihraplı Caddesi ve Mihraplı Camii karşısında yer alan, Hüdavendigar Kent Parkı girişi Yeşilay Standı'nda son bulacak şekilde planladıklarını söyledi.

Bisiklet turu güzergahı boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve trafiğin aksamaması için Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenliği sağlayacak. Sağlık ekiplerinin de yer alacağı bisiklet turunda, arızalanan ve yolda kalan bisikletler için Bursa Büyükşehir Belediyesi bir araçla destek verecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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