Yeşilay Bisiklet Turu Balıkesir'de Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Yeşilay Bisiklet Turu Balıkesir'de Düzenlendi

Yeşilay Bisiklet Turu Balıkesir\'de Düzenlendi

Türkiye genelinde düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, Balıkesir'de gerçekleşti. Etkinlik, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeşilay Spor Kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, bisiklet severler hem spor yapmanın keyfini yaşadılar hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektiler.

06.05.2024 14:31
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Geleneksel olarak her yıl yapılan Yeşilay Bisiklet Turu, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 11. kez düzenlendi ve binlerce kişi sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için pedallarını çevirdi. Balıkesir'de de gerçekleşen etkinlik, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Balıkesir Şubesi ve yüzlerce bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Bu anlamlı etkinlik, Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeşilay Spor Kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşti. Etkinliğe katılan bisiklet severler, hem spor yapmanın keyfini yaşadılar hem de sağlıklı yaşamın önemine ve bağımlılıklarla mücadelede toplumsal dayanışmanın gücüne dikkat çektiler.

"Sağlığın Keyfini Bisikletle Sürelim" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, bisikletin sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Balıkesir Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Canbulat ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'ın da katılımıyla, 15 km süren bisiklet turu, Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayarak, bisiklet severlerin yoğun ilgisiyle Balıkesir Kent Konseyi önünde son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilay Bisiklet Turu Balıkesir'de Düzenlendi - Son Dakika

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